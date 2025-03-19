Евгений Алышев: благодаря поддержке края многие территории получили новый облик

Гости программы «Детали» — начальник управления образования Северского района Любовь Мазько, главный редактор газеты «Зори» Ольга Бондаренко, начальник управления культуры администрации Северского района Галина Куралесина, заведующая Новодмитриевской амбулаторией Северской ЦРБ Елена Калинова, главный врач Северской центральной районной больницы Манолис Анаников, заместитель главы администрации Северского района Евгений Алышев.

В этом выпуске «Дня Северского района» команда «Деталей» рассмотрела работу в муниципалитете социальной сферы. Она здесь в последние 10 лет значительно преобразилась благодаря активному участию в различных национальных проектах и краевых программах. «Детали» побывали в капитально отремонтированной СОШ №43 станицы Северской, которая является одной из 15 работающих в районе «Точек Роста», северском Доме культуры, который в последние пять лет был полностью модернизирован от кровли до зрительного зала, а также в Новодмитриевской лаборатории ЦРБ, располагающей всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения.