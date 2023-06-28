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Это не пожар! Штабная тренировка со средствами задымления пройдет в горах Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/eto-ne-pozhar-shtabnaya-trenirovka-so-sredstvami-zadymleniya-projdet-v-gorah-novorossijska
Это не пожар! Штабная тренировка со средствами задымления пройдет в горах Новороссийска
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Учения пройдут 29 июня с 10:00 до 12:00 в лесном массиве в районе перевала «Волчьи ворота» в 350 м южнее мемориала Великой Отечественной войны.

Тренировка связана с обеспечением защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

«Во время проведения тренировки будут применяться имитационные средства задымления. Просим население сохранять спокойствие», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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