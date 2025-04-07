«Есть что сказать»: Светлана Недилько о поддержке многодетных семей на Кубани

В эфире программы «Есть что сказать» руководитель Межрегионального союза общественных объединений многодетных семей Светлана Недилько рассказала, что такое удостоверение многодетных семей, какие преимущества у него есть, где можно использовать этот документ, а также как в Краснодарском крае поддерживают семьи с тремя и более детьми.

«Благодаря удостоверению семья может оформить ряд льгот и выплат. Те семьи, которые уже лишились регионального статуса многодетной семьи, по указу президента остаются с этим федеральным статусом пожизненно. Так, у семей остается удостоверение на «Госуслугах», которым они могут воспользоваться, например, при посещении культурных мероприятий», — рассказала Светлана Недилько.

Она добавила, что сейчас на Кубани проживают более 93 тыс. многодетных семей, и эта цифра растет — как становятся больше семьи коренных жителей Краснодарского края, так и переезжают в регион большие семьи из других уголков страны.

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