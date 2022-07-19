В эфире программы «Есть что сказать» министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев оценил успехи кубанской делегации на ПМЭФ-2022.

«Сейчас высокая неопределенность на рынках, высокая инфляция в мире, в экономике возникло очень много рисков. Поэтому фокус всех дискуссий и встреч касался обсуждения развития российской экономики, например, в контексте мировой продовольственной безопасности. По состоянию на конец мая мы не наблюдаем снижения экономики. В таких санкционных условиях это характеризует ее устойчивость, ее снижение приводит к тому, что она быстро восстанавливается», — сказал Алексей Юртаев.

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