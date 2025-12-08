«Есть что сказать»: Максим Мостовой — об онкологической службе минздрава Кубани

В эфире программы «Есть что сказать» заместитель главного врача клинического онкологического диспансера министерства здравоохранения Краснодарского края Максим Мостовой рассказал о том, что представляет собой онкологическая служба в системе минздрава Кубани, о работе различных ее уровней, об оснащенности больниц, статистике онкозаболеваний и самых распространенных видах рака в регионе.

«На учете в Краснодарском крае сейчас состоит около 151 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. Плюс ежегодно выявляем 29 тыс. первичных новообразований, 63% из этих выявленных — на первой стадии заболевания. Этот показатель является одним из лучших в Российской Федерации.

Краснодарский край показывает рост заболеваемости онкологическими заболеваниями. Но это, я считаю, неплохо. Во-первых, потому что пациенты с запущенными стадиями ранее лечение получали не так продолжительно, а с развитием технологий и финансированием, которое, благодаря администрации края и министерству здравоохранения региона, выделяют на лечение, пациенты живут намного дольше, входят в ремиссию и вплоть до выздоровления. Этот пул накапливается. Плюс первичная диагностика на высоком уровне. Современное оборудование позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях. Такие пациенты излечиваются, живут, но состоят на учете», — сообщил Мостовой.

Полностью интервью смотрите в прикрепленной версии.