«Есть что сказать»: Екатерина Супрунова — о завершении обновления музея Фелицына

В эфире программы «Есть что сказать» генеральный директор Историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына министерства культуры Краснодарского края Екатерина Супрунова рассказала, на какие этапы разделили работы по реставрации учреждения, когда их удалось завершить, каков был объем финансирования, а также с каких экспозиций нужно начинать знакомство с историей Кубани.

«Были выделены колоссальные суммы, ведь последние реставрации проводились порядка 15 и более лет назад. На обновление обоих зданий музея направили около 55 млн рублей — из них 19 млн рублей ушли на реставрацию бывшего «Гранд-отеля» мадам Губкиной, еще порядка 36 млн рублей — на восстановление особняка Богарсуковых», — сообщила Супрунова.

