«Есть что сказать»: Асиет Уджуху — о ежегодном агрофестивале и просвещении детей

«Есть что сказать»: Асиет Уджуху — о ежегодном агрофестивале и просвещении детей
В эфире программы «Есть что сказать» директор Эколого-биологического центра министерства образования Краснодарского края Асиет Уджуху рассказала об «Агрофестивале — будущее своими руками» и в целом о «зеленом» просвещении школьников.

«Агрофестиваль — будущее своими руками» — это ежегодный смотр-конкурс достижений учебно-опытных участков. В этом году он собрал обучающихся 53 образовательных организаций из 36 муниципальных образований Краснодарского края. Были представлены 73 работы по трем номинациям. Это итоговое событие для обучающихся края, которые занимаются агро-экологическими проектами», — отметила директор Эколого-биологического центра Асиет Уджуху.

Валерия Казанцева

