«Есть что сказать»: Анастасия Шамонова о пути к званию чемпионки мира по боксу

В эфире программы «Есть что сказать» кубанская спортсменка Анастасия Шамонова рассказала о том, как в сербском городе Ниш прошел чемпионат мира Международной ассоциации бокса среди женщин, в которой она и Нуне Асатрян стали лучшими, каким был ее путь к званию чемпионки мира и что было самым трудным лично для нее в подготовке к соревнованиям.

«Когда на ринге подняли мою руку, я не смогла сдержать эмоций, да и не хотела. Я и запрыгала, и закричала, и заплакала. Мысль в голове была очень короткая: «Да, я это сделала». Потом было небольшое «эмоциональное плато». Такое бывает у спортсменов, когда после сильных эмоций мы становимся немного безэмоциональными и не до конца понимаем, что произошло. Может даже показаться, что нам все безразлично. Но это лишь сигнал, что наша нервная система приходит в себя, успокаивается. После к нам приходит понимание всего произошедшего», — поделилась чемпионка мира по боксу среди женщин Анастасия Шамонова.

К слову, сборная России по боксу завоевала на Чемпионате мира первое место в командном зачете, получив 7 медалей, 4 из которых — золотые.

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