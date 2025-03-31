«Есть что сказать»: Алексей Юртаев о развитии экономики в Краснодарском крае

В эфире программы «Есть что сказать» министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев рассказал, что экономика Кубани вошла в топ-3 России среди субъектов по накопленным темпам роста, что означает данный показатель, и куда сейчас направлен экономический вектор региона.

«Традиционно мы замеряем главные показатели развития экономики, это — экономический рост и региональный продукт, то есть стоимость всех товаров, работ и услуг, которые произведены за один год на территории Краснодарского края. Если брать период с 2020 года, то есть с пандемии коронавируса, то мы находимся на первом месте в России по объемам прироста рынка экономики и производства. Причем мы растем достаточно быстро. Так, например, если брать три крайних года, то мы выросли на 16%, в то время как Россия — на 7%», — рассказал Юртаев.

Полностью интервью смотрите в прикрепленной версии.