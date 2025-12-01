«Есть что сказать»: Александр Старовойтов — о работе фонда «Защитники Отечества»

В эфире программы «Есть что сказать» руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Краснодарскому краю Александр Старовойтов рассказал о направлениях деятельности, целях и задачах организации, в том числе о мерах поддержки для участников СВО и их семей, а также о работе социальных координаторов.

«Фонд был создан по указу президента для оказания мер поддержки участникам спецоперации. Сегодня, спустя 2,5 года, мы в полной мере ведем эту работу. Каждый вернувшийся ветеран СВО становится к нам на комплексное сопровождение. Ему назначается отдельный социальный координатор, который становится для него личным куратором, помогающим разобраться во всех вопросах его социализации. Конечно, большинство запросов в Фонд касаются получения мер соцподдержки», — сообщил Старовойтов.

Полностью интервью смотрите в прикрепленной версии.