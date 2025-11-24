«Есть что сказать»: Александр Руппель — об инвестиционной стратегии Кубани

В эфире программы «Есть что сказать» заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель рассказал о достижениях в инвестиционной деятельности региона, инвестиционном портфеле, бизнес-климате и мерах поддержки предпринимателей, а также о том, благодаря чему Кубани удается сохранять инвестиционную привлекательность.

«Последняя пятилетка стала прорывной, потому что мы нарастили объем привлеченных инвестиций более чем в два раза. И вышли на рекордное для себя значение в 1,1 триллиона рублей по итогам 2024 года. Мы впервые поднялись в стране на шестое место по этому показателю. Прирост инвестиций составил 116%, это в два раза больше, чем в среднем по России, и по этому показателю мы третьи в стране. Это говорит о том, что мы растем и с точки зрения самого портфеля инвестиций, и главное — вложенных инвестиций в экономику региона опережающими темпами», — отметил Александр Руппель.