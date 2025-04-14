«Есть что сказать»: Александр Горбатюк о Юношеской футбольной лиге

Воспитанники школы-интерната спортивной подготовки «Кубань» готовятся к дебюту в Юношеской футбольной лиге. О том, что это событие значит для юных спортсменов и региона в целом, как тренируют будущих чемпионов и, как на Кубани им помогают реализовать себя в спорте, рассказал и. о. директора школы-интерната спортивной подготовки «Кубань» министерства спорта Краснодарского края Александр Горбатюк.

«В начале марта нас экстренно «закинули» в региональные соревнования зоны «Юг», так как ФК «Чайка» из села Песчанокопского отказался от участия. Сейчас все проходит в авральном режиме, но мы будем готовы ко всему. Мы себе всегда ставим такие задачи, как достигать результатов в турнирной таблице, и воспитывать профессиональные квалифицированные кадры для нашей основной команды в лице ПФК «Кубань», — рассказал Горбатюк.