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«Есть что сказать»: Александр Горбатюк о Юношеской футбольной лиге

Ссылка https://kuban24.tv/item/est-chto-skazat-aleksandr-gorbatyuk-o-yunosheskoj-futbolnoj-lige
«Есть что сказать»: Александр Горбатюк о Юношеской футбольной лиге
Видео канала «Кубань 24»

Воспитанники школы-интерната спортивной подготовки «Кубань» готовятся к дебюту в Юношеской футбольной лиге. О том, что это событие значит для юных спортсменов и региона в целом, как тренируют будущих чемпионов и, как на Кубани им помогают реализовать себя в спорте, рассказал и. о. директора школы-интерната спортивной подготовки «Кубань» министерства спорта Краснодарского края Александр Горбатюк.

«В начале марта нас экстренно «закинули» в региональные соревнования зоны «Юг», так как ФК «Чайка» из села Песчанокопского отказался от участия. Сейчас все проходит в авральном режиме, но мы будем готовы ко всему. Мы себе всегда ставим такие задачи, как достигать результатов в турнирной таблице, и воспитывать профессиональные квалифицированные кадры для нашей основной команды в лице ПФК «Кубань», — рассказал Горбатюк.

Полностью интервью смотрите в прикрепленной версии.

Автор: Максим Герасин

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