Еще восемь земельных участков вошли в границы «Большого острова» в Краснодаре

В особо охраняемую природную территорию добавили участки общей площадью 17 га. Это решение поддержали депутаты Гордумы.

На этих участках разместят различные ценные виды деревьев и кустарников. Также они важны в охране ряда видов животных. Включение в границы ООПТ обеспечит сохранность уникальной природы этих мест, сообщает пресс-служа администрации Краснодара.

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