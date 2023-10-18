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Еще восемь земельных участков вошли в границы «Большого острова» в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-vosem-zemelnyh-uchastkov-voshli-v-granitsy-bolshogo-ostrova-v-krasnodare
Еще восемь земельных участков вошли в границы «Большого острова» в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В особо охраняемую природную территорию добавили участки общей площадью 17 га. Это решение поддержали депутаты Гордумы.

На этих участках разместят различные ценные виды деревьев и кустарников. Также они важны в охране ряда видов животных. Включение в границы ООПТ обеспечит сохранность уникальной природы этих мест, сообщает пресс-служа администрации Краснодара.

Читайте также: какие животные обитают на особо охраняемых территориях Кубани.

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