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Еще семь горнолыжных трасс 8 декабря откроют в Сочи

Общество
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Еще семь горнолыжных трасс 8 декабря откроют в Сочи
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Планируется, что в полную силу горнолыжные курорты начнут работать уже через неделю.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что 8 декабря в горном кластере заработают еще семь горнолыжных трасс.

Также он рассказал, что на курорте «Газпром Поляна» обновили отели, которые были Олимпийского городка и разработали единую зону катания для «Альпики» и «Розы Хутор».

«Пространство у знаменитой ратуши преобразилось, обустроили пешеходную часть у набережной реки с фотозонами, установили флагштоки, где будет тематическое оформление к государственным праздникам и ключевым событиям. Из ближайших — 10-летие Олимпиады и Международный фестиваль молодежи», — написал Копайгородский в Telegram.

Глава Сочи отметил, что курорт готов к массовому заезду гостей на праздники. Трассы протяженностью 174 км планируют открывать постепенно. Предполагается, что в полную силу горные курорты заработают уже через неделю.

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