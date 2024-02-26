Еще одну Аллею памяти героев СВО торжественно открыли в Апшеронском районе

Новый объект, посвященный героям специальной военной операции, появился в станице Куринской.

На торжественном открытии Аллеи памяти героев СВО присутствовали местные жители, родственники погибших бойцов и Герой России Виктор Маркелов.

«Президентом Владимиром Путиным делается очень многое. Уже приняты решения, что выплачиваются пожизненные пенсии и детям, и родителям. Запрещено увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели супруга», — сказал Маркелов.

Он добавил, что дети участников спецоперации могут бесплатно отдыхать в здравницах и лагерях.

Первую Аллею героев СВО в Апшеронском районе открыли в конце 2023 года в поселке Новый Поляны. Там высадили можжевельник, ели и грецкие орехи, а также установили памятные таблички в честь погибших участников специальной военной операции.

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