Еще две политические партии начали сотрудничать с Общественной палатой Кубани

Представители региональных отделений партий «Единая Россия» и «Новые люди» подписали соглашение о сотрудничестве с общественниками Краснодарского края.

В начале феврале сотрудничать с Общественной палатой Кубани начали партии: «Родина», «Казачья партия», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа», «Зеленые», «Партия пенсионеров» и «Партия роста».

«Соглашение между Общественной палатой и политическими партиями определяет порядок взаимодействия во время выборов президента России. В частности, по вопросам контроля за ходом голосования», — говорится в сообщении Общественной палаты Краснодарского края.

Для представителей партий-партнеров в Центре общественного наблюдения в Краснодаре зарезервируют рабочие места. ЦОН в дни голосования на выборах президента России — 15, 16 и 17 марта будет круглосуточно контролировать работу всех избирательных участков в регионе.

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