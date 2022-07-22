ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко

Юрий Бурлачко. Фото пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края

Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. В санкционный список вошли 57 человек, среди них председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Поводом для введения санкций в его отношении, по словам европейских чиновников, стало распространение «кремлевской пропаганды» в интервью, «поддержка российского вторжения на Украину», а также вручение Бурлачко медали «За возвращение Крыма» в 2014 году.

«Он выразил полную поддержку президенту в его усилиях по «очищению современной Украины от нацизма». Кроме того, господин Бурлачко играл активную роль в избирательных процессах в Крыму в 2014 году», — цитирует сообщение ЕС «Коммерсантъ».

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