ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
Политика
22.07.2022 12:01
Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. В санкционный список вошли 57 человек, среди них председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Поводом для введения санкций в его отношении, по словам европейских чиновников, стало распространение «кремлевской пропаганды» в интервью, «поддержка российского вторжения на Украину», а также вручение Бурлачко медали «За возвращение Крыма» в 2014 году.
«Он выразил полную поддержку президенту в его усилиях по «очищению современной Украины от нацизма». Кроме того, господин Бурлачко играл активную роль в избирательных процессах в Крыму в 2014 году», — цитирует сообщение ЕС «Коммерсантъ».
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