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ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко

Политика
22.07.2022 12:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/es-vklyuchil-v-sanktsionnyj-spisok-predsedatelya-zsk-yuriya-burlachko
ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
Юрий Бурлачко. Фото пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края

Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. В санкционный список вошли 57 человек, среди них председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Поводом для введения санкций в его отношении, по словам европейских чиновников, стало распространение «кремлевской пропаганды» в интервью, «поддержка российского вторжения на Украину», а также вручение Бурлачко медали «За возвращение Крыма» в 2014 году.

«Он выразил полную поддержку президенту в его усилиях по «очищению современной Украины от нацизма». Кроме того, господин Бурлачко играл активную роль в избирательных процессах в Крыму в 2014 году», — цитирует сообщение ЕС «Коммерсантъ».

Читайте также: в Краснодарском крае с введения антироссийских санкций закрылись 3,2 тыс. компаний.

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