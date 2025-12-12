Эрик Арутюнов: Конституция является гарантом прав и свобод

Гости программы «Детали» — директор Краевого дома работников образования, доктор исторических наук, профессор, почетный работник высшего образования Российской Федерации Эрик Арутюнов, председатель краснодарского регионального отделения Российского общества «Знание», советник губернатора Краснодарского края Андрей Зайцев, кандидат юридических наук, заведующая кафедрой административного и уголовного права Майкопского государственного технологического университета Елена Курбанова.



День Конституции РФ отмечают 12 декабря. Ее приняли в этот день 1993 году. Конституция — основной закон государства, является ядром всей правовой системы России, определяет смысл и содержание других законов. В конце 1990-х годов российская Конституция пережила два политических кризиса, из которых вышла с честью и достоинством. В «Деталях» обсудили, насколько важно для каждого жителя России знание главного документа страны, какие программы существуют для ее изучения.