Энергетики уходят в цифру

Цифровая экосистема МТС обеспечила на своей сети удаленный сбор информации, контроль и аналитику более чем на 500 тыс. устройств учета электрической энергии Кубани.

На сегодняшний день энергетика на Кубани является самой масштабной отраслью с точки зрения цифровизации. Здесь задействовано самое большое количество устройств, взаимодействующих между собой без непосредственного участия человека.

В настоящий момент МТС автоматизирует сбор данных для большинства энергосбытовых компаний региона. С помощью интернета, специальной сети для умных устройств и технологий межмашинного взаимодействия обеспечивается актуальный сбор показаний электрических счетчиков потребителей. Также проводится диагностика работы линий, подключение и отключение абонентов. Цифровой мониторинг МТС обеспечивает получение данных и с удаленных сельских территорий Краснодарского края и Адыгеи – там, где нет устойчивого покрытия и проводных сетей. Облачные технологии позволяют энергетикам выявлять потери и хищения в сетях, а также автоматизировать учет ресурсов.

Согласно законодательным требованиям РФ от 2022 года, во всех частных и многоквартирных домах устанавливаются только интеллектуальные системы учета, подключенные к сетям связи.