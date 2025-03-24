Эмилия Коломиец: депрессия часто является «маской» более тяжелых психрасстройств

Гости программы «Детали» — врач-психиатр «Клиники Глазуновой», кандидат медицинских наук, аналитически ориентированный психотерапевт, член Российского общества психиатров Эмилия Коломиец, юнгианский аналитический психолог «Клиники Глазуновой», член Ассоциации песочной терапии Янина Смирнова, массажист и спа-специалист «Миоли Спа» Маргарита Ларина.

Ежегодно 24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. Праздник не официальный, но он привлекает внимание людей к проблемам психического здоровья.

По статистике, каждый 10 человек после 40 лет сталкивается с различными формами депрессивного расстройства, при этом чаще всего страдают от них женщины. Заболевание встречается и у детей в возрасте от 10 до 16 лет.

Как распознать болезнь, нужно ли с ней бороться и как это сделать — обо всем рассказали в «Деталях».