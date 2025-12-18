Елизавета Туркенич: создать аромат можно даже для магазина овощей

Гостья программы «Хорошее утро» — основатель бренда парфюмерии и косметики с собственным производством «Perfumes stories» Елизавета Туркенич.

Эксперт в области парфюмерии рассказала об ароматах, которые сейчас пользуются наибольшей популярностью, трендах, которые только начали набирать популярность. Также гостья анонсировала сотрудничество по созданию аромата с музыкальной группой «Мумий Тролль» и рассказала, почему ароматы пользуются популярностью у бизнеса.

