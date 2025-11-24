Logo
Елизавета Дмитриева: более 700 соискателей участвовали в «Курортном Олимпе»

Ссылка https://kuban24.tv/item/elizaveta-dmitrieva-bolee-700-soiskatelej-uchastvovali-v-kurortnom-olimpe
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — начальник отдела межрегионального взаимодействия и событийных мероприятий в управлении реализации программ и межрегионального взаимодействия министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елизавета Дмитриева, начальник управления экономики и инвестиций Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края Алла Кацагорова, ведущий специалист по рекламе и PR Город-отель «Бархатные сезоны» Михаил Макаров.


В Геленджике 28 ноября пройдет финал Краевого конкурса лидеров туристской индустрии конкурса «Курортный Олимп». В этом году 20-й по счету — юбилейный. Курирует проведение конкурса региональное министерство курортов. О номинациях, участниках и церемонии награждения рассказали в «Деталях».

Наталья Клещева

