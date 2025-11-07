Елена Пистунова: какой бы ни был социальный бизнес, в основе всегда доброта

Гости программы «Детали» — исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова, участница проекта «Мой добрый бизнес», победитель проекта «Мама на селе — 2024» Валентина Баканова, социальный предприниматель, руководитель лицензированного Центра дополнительного образования детей и взрослых «Амелинка» Евгения Хворостянова.

В Краснодарском крае стартовал прием заявок на региональный этап федерального конкурса «Мой добрый бизнес». Цель проведения этого конкурса — выявление и поддержка проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также представителей крупного бизнеса, деятельность которых направлена на развитие социального воздействия на население региона или страны для достижения национальных целей РФ в регионах. В крае за региональный этап отвечает Фонд развития бизнеса. До 1 декабря будет осуществляться прием заявок, до 10 февраля пройдет региональный этап, а с 1 марта начнется главный — федеральный. В «Деталях» обсудили конкурс, что он может предложить участникам.