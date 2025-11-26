Елена Папихина: «Честный знак» содержит много полезной потребителю информации

Гостья программы «Детали» — руководитель консультационного центра по защите прав потребителей «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Елена Папихина.



Роспотребнадзор по всей территории Российской Федерации провел горячую линию по вопросам цифровой маркировки товаров. За время работы консультационного проекта специалисты ведомства ответили на более 65 тыс. обращений граждан. Особой активностью на этой горячей линии отметились пять регионов страны, в их числе Краснодарский край.

Что интересовало жителей Кубани и в чем в целом состоят принципы национальной системы маркировки и прослеживания товаров — обсудили в «Деталях».