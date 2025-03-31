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Елена Курилович: постоянная многозадачность приведет к хроническому стрессу

Ссылка https://kuban24.tv/item/elena-kurilovich-postoyannaya-mnogozadachnost-privedet-k-hronicheskomu-stressu
Елена Курилович: постоянная многозадачность приведет к хроническому стрессу
Видео канала «Кубань 24»

Гостья программы «Хорошее утро» — клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Елена Курилович.

«Многозадачность» — многим знакомо это слово. Кто-то считает, что этот навык — миф, кто-то — что это суперспособность.

По словам Елены Курилович, многозадачность действительно существует, более того — ее можно наработать. Однако применять этот навык часто не стоит, так как это может привести к хроническому стрессу и нервному истощению. Кроме того, выполняя много дел одновременно качество выполненной работы будет не самым лучшим.

Обо всех тонкостях суперспособности поговорили в «Хорошем утре».

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