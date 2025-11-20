Елена Клещенко: детская краевая за год обрабатывает до 300 тыс. обращений

Гости программы «Детали» — главный врач ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Краснодарского края Елена Клещенко, заведующая детской поликлиникой ГБУЗ «Кавказская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края Светлана Бобырь, завкафедрой лучевой диагностики № 1 КубГМУ, главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностике министерства здравоохранения Краснодарского края Алексей Поморцев.

Международный день педиатра отмечается 20 ноября. Эта дата совпадает с другим важным событием: 20 ноября во всех странах отмечают также Всемирный день ребенка. Эти праздники неразделимы и преследуют одну цель — напомнить, как важно создавать условия для защиты детского здоровья.

В этот день традиционно проводятся профессиональные семинары и конференции, где врачи обмениваются опытом, делятся мнением, обозначают важные вопросы, требующие решения.

В «Деталях» поговорили о работе педиатрической службы министерства здравоохранения Краснодарского края, о том, как в регионе реализуются национальные проекты в сфере здоровья детей, чем детский врач отличается от взрослого.