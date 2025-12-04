Елена Грицай: за 20 лет 5 тыс. 266 молодых семей получили соцвыплаты на жилье

Гости программы «Детали» — главный консультант отдела жилищных прав отдельных категорий граждан министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Елена Грицай, получатели субсидий по программе «Молодая семья» Екатерина Зацепина, Сергей Дроботенко.

Государственную поддержку на улучшение жилищных условий в 2025 году получили более 300 молодых семей Кубани, из них 139 — многодетные, 150 — семьи участников СВО. Больше всего социальных выплат по краевой госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» предоставили в этом году в Новороссийске, Краснодаре, Геленджике и Северском районе. Деньги можно направить на покупку квартиры, дома, первоначальный взнос или погашение основного долга по ипотеке. В «Деталях» обсудили краевую госпрограмму.