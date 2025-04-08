Елена Бриллиантова: чтобы дети были успешными, с ними нужно быть честными

Гости программы «Детали» — проректор по организационно-методическому сопровождению и стратегическому развитию ИРО министерства образования и науки Краснодарского края Елена Плохотнюк, победитель конкурса «Учитель Кубани-2025» Елена Бриллиантова, победитель конкурса «Учитель года-2024» Анастасия Ферафонтова, заместитель начальника управления образования администрации МО Тихорецкий район Ирина Скорищенко.

В Краснодаре подвели итоги традиционного ежегодного педагогического конкурса «Учитель года». В финале участвовали 54 педагога из всех городов и районов Краснодарского края. Среди участников больше всего учителей русского языка и литературы, начальных классов, английского языка, математики и биологии.

В первом туре очного этапа конкурсанты провели урок, продемонстрировали владение теоретическим материалом и практические навыки. Лучшей по итогам всех испытаний стала Елена Бриллиантова. Теперь она представит Краснодарский край в финале конкурса, который проведут осенью 2025 года. Подробнее обо всем рассказали в новом выпуске «Деталей».