Елена Бескоровайная: женщина может находиться в кризисном центре до 60 дней

Гости программы «Детали» — директор Краснодарского краевого кризисного центра помощи женщинам и мужчинам, в том числе с детьми министерства труда и социального развития Краснодарского края Елена Бескоровайная, психолог Краснодарского краевого кризисного центра помощи женщинам и мужчинам, в том числе с детьми министерства труда и социального развития Краснодарского края Татьяна Филовец, получатель Краснодарского краевого кризисного центра помощи женщинам и мужчинам, в том числе с детьми Наталья Родимова.



Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечают 25 ноября. Это продолжает оставаться глобальной проблемой в мире, это одно из самых частых и игнорируемых нарушений прав человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, 840 млн женщин подвергались жестокому обращению со стороны партнера или сексуальному насилию. Насколько актуальна эта тема для края — обсудили в «Деталях».