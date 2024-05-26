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Электроподстанцию отремонтировали в Курганинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektropodstantsiyu-otremontirovali-v-kurganinskom-rajone
Электроподстанцию отремонтировали в Курганинском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специалисты компании «Россети Кубань» завершили ремонт оборудования подстанции «Комплекс», которая снабжает электроэнергией 14 социальных учреждений.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, подстанция снабжает школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и около 2 тыс. жителей поселка Светлая Заря и хутора Свобода.

«Качественные и своевременные ремонтные работы обеспечат устойчивую работу электросетевого комплекса и надежное энергоснабжение потребителей», — отметил замглавы региона.

Энергетики провели испытания оборудования, техобслуживание и отремонтировали устройства релейной защиты и автоматики, а также заменили изоляторы. Кроме того, отремонтировали трансформаторы напряжения, масляные выключатели, конденсаторы и другое оборудование, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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