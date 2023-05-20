Экстренное предупреждение: на Краснодарский край идут ливни и шквалистый ветер

МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде на Кубани. В регионе ожидаются сильные дожди.

С 14:00 — 16:00 20 мая и в течение последующих двух суток (21-22 мая) на всей территории Краснодарского края ожидаются дожди, ливни с грозами и градом, ветер будет усиливаться до 20-22 м/с.

В связи с выпадением осадков на юго-востоке края возможен резкий подъем уровня воды в реках. В частности, под особым вниманием Отрадненский, Мостовский, Лабинский и Апшеронский районы, а также Геленджик, Туапсинский район и территории черноморского побережья в целом.

Спасатели призывают в период непогоды воздержаться от отдыха у воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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