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Экстренное предупреждение: на Краснодарский край идут ливни и шквалистый ветер

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekstrennoe-preduprezhdenie-na-krasnodarskij-kraj-idut-livni-i-shkvalistyj-veter
Экстренное предупреждение: на Краснодарский край идут ливни и шквалистый ветер
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде на Кубани. В регионе ожидаются сильные дожди.

С 14:00 — 16:00 20 мая и в течение последующих двух суток (21-22 мая) на всей территории Краснодарского края ожидаются дожди, ливни с грозами и градом, ветер будет усиливаться до 20-22 м/с.

В связи с выпадением осадков на юго-востоке края возможен резкий подъем уровня воды в реках. В частности, под особым вниманием Отрадненский, Мостовский, Лабинский и Апшеронский районы, а также Геленджик, Туапсинский район и территории черноморского побережья в целом.

Спасатели призывают в период непогоды воздержаться от отдыха у воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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