Экстремальная жара до +39 °С ожидается 4 июля в Краснодарском крае

В четверг на Кубани сохранится жаркая и сухая погода. Кратковременные осадки могут пройти только местами в южной половине региона.

По прогнозу синоптиков, 4 июля в Краснодарском крае будет переменная облачность. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +18…23 °С, а днем поднимется до +32…37 °С. Во второй половине дня и вечером столбики термометров поднимутся до экстремальной отметки в +39 °С.

На Черноморском побережье ночью +18…23 °С, днем +30…37 °С. В горах ночью +11…16 °С, днем +23…28 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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