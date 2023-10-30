Экстрасенсы разобрались с призраками в станице Краснодарского края

Участники телевизионного шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс, Дмитрий Матвеев и Виктория Райдос приехали 27 октября в станицу Курчанскую Темрюкского района.

Участников телевизионного шоу пригласили две местные жительницы. По словам сестер, в их доме поселился призрак, который выселил их из дома. По словам девушек, они чувствовали в доме чье-то присутствие.

Новость о приезде участников известного телешоу собрала около дома сотни местных жителей.

Кроме того, Шепс, Матвеев и Райдос посетили Анапу, там съемки прошли на берегу моря, пишет «КП».

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — это уже 23-й сезон популярного шоу, который выходил с весны. В борьбу за звание лучшего экстрасенса вступили 9 победителей предыдущих сезонов шоу — братья Александр и Олег Шепсы, Дмитрий Матвеев, Влад Череватый, Константин Гецати, Лина Джебисашвили, Виктория Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко. Ведущим проекта снова стал Марат Башаров.

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