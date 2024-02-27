Экспорт бензина запретило на полгода Правительство РФ

Временное ограничение на фоне сезонного роста спроса начнет действовать с 1 марта. Также вводится увеличенный норматив продаж дизеля на бирже.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода. Также норматив продаж дизеля на бирже увеличат до 16%. Временное ограничение не относится к согласованным объемам поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

С предложением о временном запрете обратился вице-премьер Александр Новак. По его словам, в скором времени на внутреннем рынке наступит сезон повышенного спроса на топливо. Спрос обусловлен периодом весенних полевых работ, летних отпусков, а также плановыми ремонтами на НПЗ.

«В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — цитирует Новака РБК.

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