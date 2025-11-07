Эксперты выяснили, что зумеры, миллениалы и иксы покупают в период распродаж

Специалисты сервиса электронных платежей провели исследование, выявив различия в покупательских предпочтениях зумеров, миллениалов и представителей поколения X во время распродаж.

Поколение X, как правило, делает акцент на практичных покупках. Около 50% представителей этого поколения приобретают бытовую технику.

Две трети миллениалов предпочитают покупать одежду и обувь, товары для обустройства своей жизни. Зумеры, в свою очередь, инвестируют в цифровые технологии: 71% из них покупает электронику и гаджеты, а 50% — тратят средства на подписки, игры и приложения.

Читайте также: россиян предупредили о любимых схемах мошенников к «черной пятнице». Мошенники создают поддельные интернет-магазины и проводят «розыгрыши», выманивая «пошлину» за приз.

Подпишись, здесь всегда интересно.