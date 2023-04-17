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Эксперты рассказали, что закрытые аэропорты Юга России могут возобновить работу только к 2029 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/eksperty-rasskazali-chto-zakrytye-aeroporty-yuga-rossii-mogut-vozobnovit-rabotu-tolko-k-2029-godu
Эксперты рассказали, что закрытые аэропорты Юга России могут возобновить работу только к 2029 году
Фото Царьград-Юг

Такой прогноз дали эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL).

Согласно прогнозу, закрытыми 11 аэропортов России останутся до 2029 года.

«Ограничения в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся до конца 2029 года», — цитирует экспертов «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 февраля 2022 года в России закрыли 11 аэропортов в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. До сих пор не работают воздушные гавани в Краснодаре, Анапе, Геленджике, а также Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

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