Эксперты рассказали, что закрытые аэропорты Юга России могут возобновить работу только к 2029 году
Общество
17.04.2023 14:05
Такой прогноз дали эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL).
Согласно прогнозу, закрытыми 11 аэропортов России останутся до 2029 года.
«Ограничения в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся до конца 2029 года», — цитирует экспертов «РБК Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 февраля 2022 года в России закрыли 11 аэропортов в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. До сих пор не работают воздушные гавани в Краснодаре, Анапе, Геленджике, а также Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
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