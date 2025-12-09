Эксперты описали портрет типичного российского инвестора

«ВТБ Мои Инвестиции» и аналитическая и консалтинговая компания Frank RG провели исследование «Отношение розничных инвесторов к фондовому рынку в 2025 году». Цель — оценка мнения частных инвесторов о состоянии и перспективах российского инвестиционного рынка в контексте законодательных изменений.

По данным аналитиков, рынок инвестиций в России интересен как инвесторам-мужчинам, так и женщинам. Мужская аудитория составляет 58,9%, женская — 41,1%. В основном инвесторы сконцентрированы в городах-миллионниках: в них проживают 56% опрошенных респондентов. У большинства инвесторов (64%) общий объем средств для биржевых инвестиций составляет от 10 тыс. до 500 тыс. рублей. 17% опрошенных доверили рынку инвестиций более 1 млн руб., хотя доля инвесторов с общим объемом капитала свыше 1,4 млн руб. составляет почти 35%.

Большая часть инвесторов (49%) проявляет умеренную активность, совершая 1-5 сделок в месяц. 25% совершают менее одной сделки в месяц. На вопрос о том, как инвесторы могут описать свое поведение на рынке инвестиций, 18% ответили, что считают себя активными трейдерами, но по количеству совершаемых сделок только 9% инвесторов можно отнести к такой категории.

Несмотря на высокую долю инвесторов (48%) с опытом более 3-х лет, 70% считают себя «начинающими». Оценка своего опыта часто не связана с фактическим стажем. Большая часть инвесторов сегодня не чувствует себя достаточно уверенными. Инвестиционная активность в течение длительного периода (3 года и более) не дает им ощущения глубокого погружения в происходящее на рынке и уверенного владения информацией. Для 38% опрошенных текущий статус на рынке можно описать как «только пробую разбираться в инвестициях», 46% заявили, что знают основные инструменты.

Неуверенность определяет желание работать с менее рисковыми инструментами — 80% инвесторов ориентируется на умеренный уровень риска. Розничный инвестор сегодня в большинстве не склонен к агрессивному поведению на рынке, ориентируясь на небольшие или средние доходы.

По словам руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, на уверенность инвесторов значительно влияет огромный поток информации Повышение доверия к инвестициям будет способствовать развитию института инвестиционных советников.

В исследовании приняли участие 1000 инвесторов из городов с населением от 100 тыс. человек, имеющих на брокерском счете или ИИС не менее 10 тыс. рублей.

