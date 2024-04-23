Эксперты назвали шесть стран, которые россияне могут посетить без загранпаспорта

Для посещения этих стран не нужны ни виза, ни загранпаспорт.

Одна из таких стран — Беларусь. Сюда можно добраться и поездом, и самолетом, а также на машине. Также загранпаспорт не понадобится для посещения Казахстана. Цена экскурсионных программ — от 72 тыс. рублей за три дня на двоих. Киргизия также входит в этот список. Стоимость недельной экскурсионной программы начинается от 150 тыс. рублей на двоих.

Кроме того, без загранпаспорта можно приехать в Армению. Экскурсионный тур на пять дней — от 73 тыс. рублей на двоих. Абхазия дополняет этот список стран. Сюда можно добраться только с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта. Загранпаспорт не нужен и в Южной Осетии. Эту страну можно посетить на машине либо на поезде, сообщает РИА «Новости».

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