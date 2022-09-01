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Эксперты: избирательные участки в Краснодарском крае практически готовы к проведению голосования

Политика
01.09.2022 21:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/eksperty-izbiratelnye-uchastki-v-krasnodarskom-krae-prakticheski-gotovy-k-provedeniyu-golosovaniya
Видео канала «Кубань 24»

Организацию предстоящих выборов 1 сентября обсудили на рабочем заседании краевого Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Эксперты отметили, что избирательные участки по всему краю практически готовы к проведению голосования.

«Проделана большая работа по подготовке участков, обеспечение их доступности, открытости. Ведется информирование о выборах относительно изменений в избирательном законодательстве. Это многодневное голосование, которое уже прижилось в России», — сказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Каждая территориальная комиссия позаботилась и том, чтобы 9, 10 и 11 сентября смогли принять участие в выборах в том числе и маломобильные граждане. Кроме того, на встрече отметили, что на Кубани будет доступно онлайн-голосование через программу Мобильный избиратель. Процедура значительно упростилась. Теперь достаточно уведомить свою избирательную комиссию о дистанционном заполнении бюллетеней.

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