Эксперт заявил, что покушение на Малофеева готовили для запугивания жителей РФ
Утром 6 марта стало известно о планах украинских спецслужб взорвать автомобиль миллиардера Константина Малофеева при помощи самодельного устройства.
«История с закладкой – это классическая схема работы СБУ. Напомню, что резонансное убийство журналиста Павла Шеремета прошло примерно по такой же схеме», — рассказал исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.
Он добавил, что схема украинских спецслужб с подрывом автомобилей имеет серьезный психологический эффект. По его мнению, противник с помощью запланированного теракта хотел посеять панику среди жителей РФ, создав атмосферу хаоса.
«С моей точки зрения, мы видим попытку резко интенсифицировать деятельность, связанную с расшатыванием нашего общества изнутри для того, чтобы создать атмосферу паники», — сообщил эксперт.
Он уверен, что теракт в Брянской области на прошлой неделе и подготовка покушения на Малофеева совершены для запугивания российского общества, сообщает радио Sputnik.
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