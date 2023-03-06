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Эксперт заявил, что покушение на Малофеева готовили для запугивания жителей РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-zayavil-chto-pokushenie-na-malofeeva-gotovili-dlya-zapugivaniya-zhitelej-rf
Эксперт заявил, что покушение на Малофеева готовили для запугивания жителей РФ
Фото Доната Сорокина/ТАСС

Утром 6 марта стало известно о планах украинских спецслужб взорвать автомобиль миллиардера Константина Малофеева при помощи самодельного устройства.

«История с закладкой – это классическая схема работы СБУ. Напомню, что резонансное убийство журналиста Павла Шеремета прошло примерно по такой же схеме», — рассказал исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Он добавил, что схема украинских спецслужб с подрывом автомобилей имеет серьезный психологический эффект. По его мнению, противник с помощью запланированного теракта хотел посеять панику среди жителей РФ, создав атмосферу хаоса.

«С моей точки зрения, мы видим попытку резко интенсифицировать деятельность, связанную с расшатыванием нашего общества изнутри для того, чтобы создать атмосферу паники», — сообщил эксперт.

Он уверен, что теракт в Брянской области на прошлой неделе и подготовка покушения на Малофеева совершены для запугивания российского общества, сообщает радио Sputnik.

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