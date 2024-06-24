Эксперт Ульянов рассказал, как злоумышленники могут использовать «умный дом»

Системы «умный дом» делают жизнь многих людей комфортнее, однако они небезопасны.

Злоумышленники могут использовать любое электронное устройство, особенно с выходом в интернет, заявил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, не исключение и системы «умный дом», владельцы которых могут столкнуться с несколькими видами рисков.

«Первый вектор угроз — злоумышленник может получить доступ к системе, снимать какие-то данные об «умном доме», вмешиваться в управление электротехническими устройствами, подключаться к микрофону. Второй — утечка информации, которая поступает разработчику в рамках пользовательского соглашения: разработчик может снимать часть данных с устройств и использовать их для улучшения пользовательских характеристик своих продуктов и сервисов», — сказал Ульянов.

Самые опасные последствия могут быть, если злоумышленники подключатся к смартфону, отметил эксперт.

«Самое чувствительное устройство всегда с нами, в кармане или на столе. Тут и текстовая переписка, и голосовая, микрофон, камера, данные геопозиционирования, файлы, фотографии — все что угодно. Фактически смартфон — это основное шпионское устройство. Теоретически, если злоумышленник завладеет смартфоном, то у него любой информации будет даже больше, чем у нас самих», — добавил специалист.

Эксперт дал несколько советов, как можно снизить риск того, что злоумышленники получат доступ к «умному дому».

«Можно периодически отключать устройства от сети, вынимать из них аккумуляторы, но 99% пользователей никогда этим не будут заниматься. Если мы говорим о Wi-Fi, то с ним стоит провести определенные процедуры, например, сменить заводской, стандартный пароль и создать свою собственную учетную запись, чтобы усложнить жизнь злоумышленникам. Но и эти меры не будут панацеей», — цитирует Владимира Ульянова радио Sputnik.

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