Эксперт Смирнов рассказал, какую жидкость опаснее всего проливать на гаджет

Многие люди не могут отказаться от смартфонов или ноутбуков даже во время еды, что может привести к неприятным последствиям — пролитому напитку и неработающему гаджету.

Какие жидкости и напитки наиболее опасны для электронных устройств, а также как помочь залитому гаджету, рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka blog Виктор Смирнов.

«Самая страшная жидкость — это сладкая газировка, то есть кола и лимонады. Это и жидкость, которая окисляет контакты, и липкое вещество, от которого невозможно отмыть платы. Другой враг электроники — кофе. Помимо сахара в него добавляют молоко, жидкость становится жирной, это все равно, что пролить на гаджет подсолнечное масло. Тоже очень сложно вымыть, но не так плохо, как с газировками», — пояснил Смирнов.

Устройство, залитое сладким напитком, нужно сразу отнести в сервисный центр, однако и там ему могут не помочь, считает эксперт. Наименее опасны для смартфонов и ноутбуков вода и крепкий алкоголь, продолжил техноблогер.

«С алкоголем все просто: в крайнем случае детали покроются пленкой, но не окислятся, и ничего страшного не будет. С водой сложнее, тут важен объем жидкости. Если плеснули на ноутбук немного, нужно выключить его, вытряхнуть максимально всю влагу и поставить возле батареи или в хорошо проветриваемое место, например, на подоконник. Нельзя ставить на солнце – он может перегреться. Если воды было много, то могут начаться процессы окисления, и лучше обратиться к специалисту», — отметил Смирнов.

Если вода попала на телефон, его нужно сразу выключить и нести мастеру — включать и ставить на зарядку ни в коем случае нельзя, иначе может сгореть процессор. На влагозащиту в телефоне лучше не полагаться, поскольку она работает только первый год использования, заключил специалист.

«Надо иметь в виду, что влагозащита — это не то же самое, что водонепроницаемость. Если контакт с водой был недолгим, то с телефоном, скорее всего, ничего не будет. Но если, допустим, он пролежит в воде какое-то время, то контакты начнут окисляться», — цитирует Виктора Смирнова радио Sputnik.

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