Эксперт Сильницкий предупредил об опасности хранения электросамоката в квартире

Главная опасность — в аккумуляторе электросамоката, который может внезапно загореться при хранении техники в неподходящих условиях.

По словам эксперта по электротранспорту Ильи Сильницкого, зачастую в электросамокатах установлены литий-ионные аккумуляторы, которые могут загореться или даже взорваться из-за короткого замыкания, излишнего заряда и распада электролита.

«Такое возможно и при механическом повреждении аккумулятора, попадании внутрь влаги или воздуха. В этих случаях может произойти локальный температурный скачок, переходящий в лавинообразный нагрев батареи и последующее самовозгорание», — рассказал эксперт.

Специалист объяснил, как следует хранить электросамокат, если не планируется использовать его длительное время. В этом случае лучше извлечь аккумулятор и убрать его в сухое прохладное место.

«Если речь идет о жилом помещении, убедитесь, что батарея не подвергается перегреву. Рекомендуется периодически проверять заряд и при необходимости подзаряжать устройство. Это поможет сохранить емкость аккумулятора и продлить срок его службы», — посоветовал Илья Сильницкий.

Он добавил, что некоторые модели электросамокатов нельзя использовать на морозе из-за возможного повреждения аккумулятора и других компонентов. При этом езда в дождь или гололедицу может привести к серьезным последствиям для самого владельца, поскольку при резком торможении велик шанс получить травму, сообщает радио Sputnik.

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