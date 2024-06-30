Эксперт Шутов рассказал, как правильно утилизировать старые смартфоны

Василий Шутов, преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА, поделился рекомендациями по безопасной утилизации старых смартфонов, чтобы избежать утечки персональных данных.

«Первый шаг — полностью удалить все данные с устройства», — сказал Шутов.

Он подчеркнул, что простого удаления файлов недостаточно, так как их можно восстановить. Рекомендуется использовать программы, которые многократно перезаписывают данные случайной информацией, делая восстановление невозможным. Для компьютеров подходят различные утилиты. Для смартфонов — встроенные функции полного сброса и шифрования.

«Для жестких дисков и других носителей информации можно применить физическое разрушение: разбивание или использование специализированных шредеров для электроники», — добавил Шутов.

После удаления данных устройства должны быть утилизированы согласно экологическим стандартам. Многие компании и организации предлагают программы по сбору и переработке старой электроники, что предотвращает попадание вредных веществ в окружающую среду, объяснил собеседник RT.