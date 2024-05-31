Эксперт Шойгу назвала три ступени обучения риск-ориентированному поведению

«Основы безопасности и защита Родины» станет обязательным предметом вместо ОБЖ с 1 сентября этого года для школьников с 5 по 11 класс.

Предмет предусматривает освоение универсальных правил безопасности, позволяя предвидеть опасность, постараться ее избежать и при необходимости действовать, отметила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, заслуженный спасатель РФ Юлия Шойгу. По ее словам, эти три шага помогают выработать риск-ориентированное поведение в любой ситуации, поскольку безопасность не бывает фрагментарной. По ее мнению, безопасность в быту очень важна, так как большое число травм происходит в привычных условиях.

«Учить надо всему, а самое главное — ребят нужно учить правильно оценивать ситуацию и уметь в этой ситуации действовать», — подчеркнула эксперт.

Также в рамках дисциплины детей будут учить оказанию первой помощи. По словам Шойгу, ряд приемов первой помощи вполне может освоить и ученик младших классов. Так, в мировой истории встречались случаи, когда первую помощь оказывали дети от пяти лет. Например, вызов скорой, как одно из мероприятий первой помощи, посильно и детям более младшего возраста.

«У многих людей есть заблуждение, что не нужно учить этому детей, потому что это может их напугать. Но это один из тех навыков, которые могут пригодиться каждому человеку в самый непредсказуемый момент. И, конечно, лучше, чтобы у человека были эти навыки. Школьников учить первой помощи точно можно, они способны освоить эти приемы», — цитирует Шойгу радио Sputnik.

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