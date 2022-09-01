Эксперт: с середины сентября цены на школьные товары будут падать на 10-15% в неделю

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ажиотажный спрос на школьные товары в конце августа — начале сентября ведет к повышению их стоимости. О том, когда ждать снижения сцен, рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Он отметил, что последние дни августа и начало сентября — самое неподходящее время для покупок к школе.

«Поведение покупателя соответствует принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Люди дотягивают до последнего момента и покупают школьные товары, когда они уже нужны для занятий. Психология продавца в такие моменты предельно понятна: если есть ажиотажный спрос, то цены надо поднимать. По этой же логике они через некоторое время начнут снижать цены», — сказал Григорьев.

По мнению маркетолога, через две недели после начала учебного года цены начнут снижаться на 10-15% в неделю.

«Со второй половины сентября начнется падение цен на товары для школы. Понятно, что на графике это не будет выглядеть, как обрушение цен. Но они будут снижаться на 10-15% каждую неделю, пока не достигнут нормального состояния. В конечном итоге цены на школьные товары опустятся до уровня июня или июля, когда не было ажиотажного спроса», — цитирует Григорьева радио Sputnik.

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