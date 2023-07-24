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Эксперт рассказал, какую опасность для здоровья таит кофе навынос

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-rasskazal-kakuyu-opasnost-dlya-zdorovya-tait-kofe-navynos
Эксперт рассказал, какую опасность для здоровья таит кофе навынос
Фото pexels.com

Кофе навынос обычно продается в стаканчике с пластиковой крышкой. Контактировавшие с такой тарой напитки помогают микрочастицам пластика проникать в организм, что может отразиться на здоровье.

Существует две основные причины отказаться от покупки кофе навынос в стаканчике.

«Согласно недавним исследованиям, в напитках, которые мы пьем из одноразовых стаканчиков с пластиковыми крышками, содержится огромное количество микрочастиц пластика. Мы до сих пор не знаем, как они действуют на человека. Но микрочастицы полимеров обнаруживают в разных частях организма, и в культурах клеток исследователям было видно, что пластик негативно влияет на биохимические процессы и потенциально может быть причиной разных заболеваний», — рассказал телеведущий Сергей Малоземов.

Он уточнил, что вредное воздействие этих микрочастиц пока не выявлено, но неизвестно, что обнаружат в будущем.

Также эксперт выступил против культуры употребления кофе навынос, поскольку это противоречит принципам рационального питания.

«У многих людей есть реакция выделения желудочного сока на употребление кофе. Если где-то между завтраком и обедом выпить кофе, можно ощутить такой голод, что не получится удержаться от перекуса. И такой перекус вряд ли окажется здоровым», — добавил Сергей Малоземов.

По его словам, безопаснее всего пить кофе с минимальным количеством добавок из обычной чашки. Делать это лучше всего после полноценного приема пищи, сообщает радио Sputnik.

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