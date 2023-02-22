Эксперт рассказал, как выбрать вкусную и полезную красную рыбу

Красная рыба содержит в себе необходимые человеческому организму: фосфор, омегу-3, витамины А и D, белок и кальций, поэтому ее нужно чаще употреблять в пищу, уверен глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«Существует 12 видов красной рыбы дикого происхождения с Дальнего Востока, от симы до кеты — нерка, горбуша и прочие лососевые. Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь, и стоит она в разы дешевле, чем аквакультурная, искусственно выращенная», — рассказал эксперт.

Он отметил, что выращиваемая в искусственной среде красная рыба начинает болеть из-за ограничения в движении. В связи с этим ей в корм добавляют большое количество гормона роста и антибиотиков. По словам Савельева, в такой рыбе отсутствует мышечная масса, однако ее стоимость доходит до 2 тыс. рублей за 1 кг, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: рыбаки массово вылавливают форель в Сочи.