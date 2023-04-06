Эксперт предупредил о резком сокращении популяции хамсы в Черном море

Численность хамсы в море заметно снижается уже на протяжении нескольких лет, уверен крупнейших рыбодобытчик Новороссийска Юрий Атанов.

По его словам, пять лет назад запас хамсы по оценкам ученых насчитывал 300-400 тыс. т. Уже тогда он привлекал внимание общественности к снижению популяции хамсы в Черном море на научно-промысловых советах ЮФО, но его никто не послушал.

«Я считаю, что сегодня мы уже имеем ту самую катастрофу, которую я предрекал. Сегодня годовой запас хамсы, по данным специалистов, 70-100 тыс. т. Она уже не сбивается в большие косяки. Чтобы поймать хамсу, мы тянем трал 2-3 часа», — рассказал Атанов.

Он считает, что снижение популяции этого вида рыба связан с тем, что в последние годы некоторые предприниматели из других регионов добывают ее при помощи больших судов океанического типа. Речь идет о рыболовных морозильных траулерах с тралами длиной 50-60 метров. Они способны ловить до 250 т. хамсы в сутки. При том, что местные рыбаки ловят до 50 т. хамсы в сутки.

Кроме того, океанические траулеры оснащены специальными линиями по сортировке, которые отбирают рыбу только длиннее 10 см. Мелкую рыбу, не прошедшую сортировку, сбрасывают в море, где она гибнет. Атанов заявил, что это подтвердили водолазные съемки в районе Мысхако. На дне обнаружили слой мертвой хамсы. Кроме того, мертвых рыб находили на берегу.

Предприниматель считает, что для сохранения популяции хамсы в Черном море необходимо ввести временный запрет на ее вылов. Ради спасения этого вида рыбы, он сам готов пойти на финансовые убытки. Кроме того, он предложил запретить использование сортировки хамсы на траулерах, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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