Эксперт Победоносцев объяснил, какие предметы опасно оставлять на солнце летом

Ряд оставленных в машине или на подоконнике предметов могут спровоцировать пожар.

Руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев отметил, что температура воздуха в машине летом может достигать 50-60 градусов при условии, что окна закрыты и кондиционер выключен. В таких условиях любой источник тепла может стать причиной возгорания. Так, безопасная температура для зажигалки, аккумулятора, пауэрбанка или телефона ― не более 23-25 градусов. Эксперт подчеркнул, что пауэрбанк может выделять водород ― очень сильное взрывчатое вещество.

«При его соприкосновении с кислородом в окружающей среде образуется так называемый гремучий газ, что может приводить к разрушительным последствиям. То есть помимо пожара может быть еще и взрыв. То же самое относится к аккумуляторным батареям», ― добавил он.

Также причиной пожара могут емкости газа, рассказал Победоносцев. Так, при высокой температуре увеличивается давление, баллон лопается, газ распространяется, после чего достаточно малейшей искры или линзы, чтобы субстанция воспламенилась.

«В перцовом баллончике, например, в качестве вытеснителя находится закись азота, которая имеет горючие свойства. При нагревании этот газ расширяется, и баллончик, который сделан из тонкостенной алюминиевой фольги, лопается. Это очень опасно», ― предупредил Победоносцев.

Пластиковая бутылка с водой, оставленная на подоконнике, может действовать как увеличительное стекло, объяснил эксперт. Если температура превысит критическую для материала, например, для деревянного подоконника, то может начаться тление, а затем и открытое горение.

«Также современные дома оборудованы двухкамерными стеклопакетами, которые действуют в качестве двояковыпуклой линзы, что может сконцентрировать солнечный луч в одной точке и поджечь предметы, оставленные на подоконнике», ― цитирует специалиста радио Sputnik.

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